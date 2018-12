Marcelo Rebelo de Sousa elogiou esta sexta-feira Ferro Rodrigues e destacou a “intervenção clara e corajosa” do presidente da Assembleia da República relativamente às polémicas acerca do registo de presenças.

Questionado se está preocupado com a credibilidade do parlamento, à margem de uma cerimónia no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, o Presidente da República considerou que "o presidente da Assembleia da República fez uma intervenção muito clara e corajosa".

“É fundamental o papel central do parlamento na democracia portuguesa", referiu Marcelo, defendendo que foi exatamente isso que Ferro Rodrigues transmitiu ao país com a sua intervenção.

"Como é fundamental o papel central do parlamento na democracia portuguesa e como o parlamento está consciente de que esse papel significa que os portugueses, permanentemente, se reconheçam no parlamento e nos parlamentares e, por isso, na democracia que temos", rematou.