O Juventus-Inter inaugurou a 15.ª jornada do campeonato italiano, com o emblema de Turim a levar a melhor com um golo solitário de Mandžukić (66'), que cabeceou para o fundo das redes após assistência de João Cancelo.

Além de Cancelo, este clássico italiano contou ainda com outros dois portugueses em campo: Cristiano Ronaldo (Juventus) e João Mário (Inter de Milão).

Com a vitória, a Juventus reforça a liderança do campeonato e soma, agora, 43 pontos (14 vitórias e 1 empate). Por sua vez, o emblema de Milão mantém o terceiro lugar com 29 pontos.

Cristiano Ronaldo, que ficou em branco, continua ainda assim a ser o melhor marcador da Serie A, com 10 golos (15 jogos), a par do polaco Krzysztof Piatek.

O atacante do Génova tem, contudo, a oportunidade de se isolar na lista de melhores marcadores, no próximo domingo, dia em que vai receber o SPAL.