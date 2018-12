Kirsten foi suspensa durante três dias por ter feito bullying a um colega pela segunda vez e o pai decidiu "dar-lhe uma lição", obrigando-a a percorrer oito quilómetros até à escola.

No video publicado no facebook que já conta com mais de 15 milhões de visualizações, a menina de 10 anos residente nos Estados Unidos aparece de mala às costas e uma lancheira na mão, enquanto o pai filma dentro do carro. Na rua estavam cerca de 2ºC.

No entanto, este castigo está a dividir opiniões: Por um lado há quem elogie o castigo do pai e outros questionam os métodos.

Há quem aplauda esta ideia: “como avô de um menino autista que tem sido vítima de bullying, aplaudo-o! Muitos pais escolhem não fazer nada” e quem critique: “se a sua ideia de castigo é humilhá-la publicamente não é de admirar que ela se comporte assim”