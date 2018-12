A profissão de astronauta pode causar fascínio, mas por vezes está longe de ser a mais apelativa. O Natal, é uma dessas alturas. Quando cá em baixo todos se juntam com a família para celebrar, lá em cima os astronautas têm-se apenas uns aos outros para passar o momento. E este ano, na Estação Espacial Internacional estarão apenas três.

Podem não ter a família consigo, mas a ceia natalícia está garantida e já chegou à Estação Espacial Internacional na última quarta-feira, segundo a Associated Press. O foguetão Falcon 9 da SpaceX foi o responsável pela entrega, que incluiu o tradicional peru e outras iguarias que não faltam nas mesas de Natal terráqueas.

E porque lá em cima não falta trabalho para fazer, no carregamento seguiram também 40 ratos e 36 mil minhocas que serão usados em investigações sobre os músculos e o envelhecimento.

Segundo os cientistas, as minhocas têm músculos semelhantes aos dos humanos, quer na estruturas quer nas funções, o que as torna as cobaias perfeitas.

A entrega contou com alguns percalços, entre os quais o adiamento da partida: o foguetão partiu um dia mais tarde do que o previsto porque a ração destinada aos ratos estava bolorenta e a NASA teve de assegurar mais comida, em quantidade suficiente para todos os roedores.