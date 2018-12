O deputado do PSD Luís Campos Ferreira deu entrada na Assembleia da República com um requerimento para abandonar funções, avança o Correio da Manhã.

Luís Campos ferreira, deputado eleito pelo circulo de Viana do Castelo, pertence ainda a várias comissões parlamentares.

O social democrata cumpre as funções de deputado pela quinta legislatura consecutiva.

Recorde-se que Luís Campos Ferreira foi o protagonista de um momento insólito no último mês de novembro. Durante a votação da redução do IVA das touradas para 6%, no âmbito das propostas de alteração ao orçamento do Estado para 2019, o deputado do PSD chamou à atenção das bancadas parlamentares ao colocar no telemóvel uma música alusiva às touradas durante a votação do PS.

Na altura, Luís Campos Ferreira referiu, citado pelo Expresso, referiu que "António Costa, habituado a tourear a oposição, foi desta vez toureado pelo seu líder parlamentar. Foi uma chinquelina de César a Costa”.