A equipa de judo do Sporting conquistou, esta sexta-feira, a Liga dos Campeões da modalidade depois de bater os russos do Yawara Neva por 3-2 na final do evento realizado em Bucareste.

O Sporting chegou aos 29 títulos europeus do seu historial, número que faz com que continue no terceiro lugar na lista dos clubes com mais troféus do velho continente, apenas atrás de FC Barcelona e Real Madrid.

Com esta conquista, o Sporting passa a contar com troféus europeus em cinco modalidades: futebol, atletismo, hóquei em patins, andebol e judo.