Numa entrevista publicada esta sexta-feira no ‘Gazzetta dello Sport’, Ronaldo Nazário, também conhecido como o Fenómeno, falou de Cristiano Ronaldo e da ambição que move o internacional português.

"Somos diferentes, até pela posição que ocupamos no campo e a forma de a interpretar. O Cristiano agora até joga numa posição mais central... Ele tem uma maneira diferente de mim de se aproximar da baliza", disse Ronaldo.

O ex-jogador do Real Madrid, agora presidente do Valladolid, destaca a forma em que Cristiano Ronaldo se encontra com 33 anos de idade. "Não é por acaso que o Cristiano chega aos 33 anos neste estado de forma. Creio que poucos jogadores cuidam do corpo como ele, com tanta vontade de melhorar ainda mais. Não digo que a nossa conceção do treino seja distinta, mas a noção do trabalho sim. Eu treinava porque devia, ele treina porque gosta."

Ronaldo comentou também a idade que os separa e como o futebol mudou nesses anos. “Temos 9 anos de diferença e os períodos em que jogámos são distintos. Não quero com isto dizer que no meu tempo era mais difícil, mas enfrentámos situações distintas, em equipas diferentes.”

Sobre o facto de ter sido Modric a vencer a Bola de Ouro, o ‘Fenómeno’ defende a decisão com a prestação que Modric teve no Mundial 2018. “Todos nós sabemos, a Bola de Ouro é um prémio condicionado pelos resultados do Campeonato do Mundo e a Croácia de Modric esteve melhor que o Portugal de Cristiano."