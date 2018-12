A circulação dos comboios suburbanos de Lisboa e Porto está a sofrer "fortes perturbações" devido à greve de 24 horas dos trabalhadores do setor ferroviário.

"Tudo quanto é longo curso está suprimido e deve ser o cenário ao longo do dia. Ao nível dos regionais suburbanos de Lisboa e Porto há fortes perturbações, a própria CP admitiu que não conseguir fazer metade dos comboios na zona da grande Lisboa", disse José Manuel Oliveira, da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS), à agência Lusa.

Pelo contrário, esta manhã, a Infraestruturas de Portugal tinha informado, através de comunicado, que os "comboios urbanos de Lisboa, estão a ser asseguradas 100% das circulações para as ligações com destino a Sintra, Meleças, Castanheira e Cascais, assim como entre o Barreiro e Praias do Sado".

A Infraestruturas de Portugal referia ainda, no mesmo comunicado, que “estão também asseguradas a 100%, as circulações das ligações a Setúbal e Coina, e garantidas cerca de 25% das ligações de Sintra com destino Alverca e Oriente".

Em relação ao Porto, a empresa disse que estavam a ser garantidos todos os comboios urbanos com destino a Braga, Guimarães, Penafiel e Caíde.

Recorde-se que a greve de 24 horas dos trabalhadores ferroviários, que se iniciou às 00h, abrange a circulação de comboios de todo o país, sendo que não há garantia de serviços mínimos ou de transportes alternativos.

Os trabalhadores querem, através deste protesto, reivindicar a aplicação dos acordos assinados com o Governo e administrações das empresas.