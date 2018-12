O seu sonho era viver no Japão? Está aqui a sua oportunidade: várias casas abandonadas estão ser vendidas a preços irrisórios ou (prepare-se!) a ser oferecidas.

Segundo a revista Insider , existem milhares de casas nestas condições. O preço mais alto não vai além dos 30 milhões de yen (cerca de 230 mil euros), mas muitos imóveis aparecem nos anúncios como “transferências gratuitas”. Ou seja, o preço da casa é de... zero yen. Basta pagar a comissão da imobiliária e as devidas taxas aplicadas naquele país e fica com uma casa no Japão.

Mas por que razão isto está a acontecer? De acordo com o Japan Times, trata-se de uma medida implementada pelo governo japonês para lidar com a crise imobiliária que o país atravessa. Segundo dados oficiais, em 2013 existiam mais de oito milhões de edifícios abandonados no Japão, muitos deles nas periferias das grandes cidades. O instituto de investigação da Fujitsu, citado pelo site Vice , prevê que, caso nada seja feito, este número irá aumentar para os 20 milhões em 2033.

E porque é que existem tantas casas abandonadas? O Japão tem uma população muito envelhecida. Quantos mais cidadãos morrem, mais imóveis ficam vazios. Não existem jovens adultos suficientes para ‘preencher’ o número de casas disponíveis. Para além disso, os japoneses estão a demorar cada vez mais a constituir família.

Para além disso, ainda existe, segundo a Vice, um outro problema: a superstição. Os japoneses acreditam que as propriedades associadas a tragédias – suicídios, homicídios e mortes solitárias – dão azar. Por isso, essas casas são mais difíceis de vender.