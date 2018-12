O vocalista dos Radiohead estreia-se em nome próprio em Portugal na ressaca da banda sonora do filme "Suspiria", para o qual assinou a música. Com a banda esteve duas vezes no festival em 2012 e 2016.

A acompanhá-lo estarão Nigel Godrich, produtor de longa data, e o artista visual Tarik Barri. Yorke junta-se no cartaz a Cure, Bon Iver, Smashing Pumpkins, Jorja Smith, Sharon Van Etten, Tash Sultana e Pip Blom.

O festival realiza-se de 11 a 13 de julho. O bilhete diário custa 65 euros e o passe 149.