Vários edifícios da rua de São Bento, em Lisboa, foram evacuados, esta sexta-feira de manhã, devido a uma suspeita de fuga de gás.

O Regimento de Sapadores Bombeiros e os piquetes de eletricidade e gás estão a investigar a possível fuga, cujo alerta foi motivado pelo intenso cheiro a gás por volta das 8h30.

A rua de São Bento e a rua de Poiais de São Bento estiveram cortadas ao trânsito, na rua de São Bento foram evacuados, por precaução, os moradores dos prédios entre os números 12 ao 20, segundo o Correio da Manhã.

No local estiveram os sapadores apoiados por duas viaturas, a PSP e a Polícia Municipal, para tratarem do corte e da regularização do trânsito.