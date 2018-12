Um adolescente de 17 anos está internado em estado crítico, no hospital de Gaia, depois de ter sido agredido por um colega, junto à paragem de autocarro da escola, em Oliveira de Azeméis.

O caso, ocorrido há uma semana à porta da Escola Básica e Secundária Ferreira da Silva, em Cucujães, está a ser investigado pela Polícia Judiciária do Porto

À saída do autocarro, ainda no exterior da escola, a vítima terá abordado o colega, também de 17 anos, que estava com amigos.

De acordo com o Jornal de Notícias, a relação entre os dois jovens não era boa, tendo existido uma zanga com troca de insultos no dia anterior. Na sexta-feira passada, além de insultos, houve agressões físicas, a vítima terá sido pontapeada até cair no chão e bater com a cabeça, tendo ficado inconsciente. As razões da discussão não são ainda conhecidas.

Ainda inconsciente, o rapaz foi levado de urgência para o Hospital de Santa Maria da Feira, de onde foi transferido para Vila Nova de Gaia. Atualmente, está em coma induzido depois de ter sido submetido a intervenções cirúrgicas. O seu estado de saúde continua a ser crítico, segundo o Jornal de Notícias.

O agressor estava já identificado como sendo um aluno problemático, e já tem historial de agressões na escola.