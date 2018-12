Marcelo Rebelo de Sousa anunciou esta sexta-feira as datas para as eleições legislativas e para a Assembleia Regional da Madeira que se realizam no próximo ano. As legislativas ficam marcadas para dia 6 de outubro enquanto as regionais se realizam duas semanas antes, dia 22 de setembro.

O anúncio do calendário eleitoral foi feito através de uma nota publicada na página da Presidência da República que acrescenta que “os decretos presidenciais fixando as datas destas eleições serão publicados oportunamente no ano que vem”.

Antes de decidir as datas para os sufrágios, Marcelo reuniu-se com todos os partidos políticos com assento parlamentar. Os encontros realizaram-se entre quarta e quinta-feira desta semana, no Palácio de Belém. Também os representantes da Assembleia Regional da Madeira foram ouvidos pelo chefe de Estado, quando esteve no Funchal, no passado dia 2 de novembro.