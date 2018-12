A “relação sagrada” com a trafulhice

Os eleitores votam em listas nas quais, na esmagadora maioria das vezes, conhecem dois ou três candidatos. Esta é a realidade que os partidos querem manter

Cada vez se torna mais evidente que, em matéria de julgamento dos seus pares, na Assembleia da República, ou se assobia para o lado ou se invocam razões que a razão desconhece.

O último exemplo é o da decisão da conferência de líderes de não aprovar sanções para os deputados que enganam os serviços do parlamento, marcando presenças quando estão ausentes ou inventando deslocações para ganharem mais uns trocos.

Se esta atitude é condenável em qualquer cidadão, quando se trata de titulares de órgãos de soberania, estas falcatruas são imperdoáveis.

Lembram-se da rábula de Ricardo Araújo Pereira?

Marcar presença quando se está ausente é crime?

É!

Mas o que acontece, então, aos prevaricadores?

Nada!

É verdade que o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, defendeu a penalização desses deputados.

Mas o líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, contrapôs uma tese deveras admirável.

Diz ele que os deputados devem ser julgados pelos eleitores. Devem ser estes, em futuras eleições, a decidir se devem ou não sancionar os deputados trafulhas.

Pois bem. A tese faria todo o sentido se, em Portugal, o sistema eleitoral permitisse que os eleitores escolhessem diretamente os deputados dos seus círculos. Isto é, se existissem círculos uninominais. Um processo que há muito alguns reclamam, mas de que a generalidade dos partidos tem fugido como o diabo da cruz.

Assim sendo, que sanções podem os eleitores aplicar? As listas são cozinhadas pelos partidos, atirando muitas vezes para círculos eleitorais candidatos que não têm com eles nenhuma ligação.

Os eleitores votam em listas nas quais, na esmagadora maioria das vezes, conhecem dois ou três candidatos.

Esta é a realidade que os partidos querem, por razões diversas, manter.

Esta decisão da conferência de líderes só agrava o défice de confiança dos cidadãos nos seus representantes.

Não se admirem, portanto, que a abstenção aumente ou que os eleitores se virem para novos líderes que lhes prometam que tudo vai ser diferente.

Já aconteceu no passado, com resultados catastróficos.

Está a acontecer no presente, com consequências que ainda não conseguimos avaliar com rigor. Mas que não prenuncia nada de bom, isso parece ser uma garantia.

Jornalista