Marcelo, o presidente do povo

O Presidente humanizou o cargo e hoje as pessoas sentem que ele não as abandona

Marcelo Rebelo de Sousa começa a acusar algum desgaste em certos círculos devido à sua impetuosidade: não pára quieto e sempre que há algum problema lá aparece o Presidente da República. Seja numa manifestação de familiares de reclusos, seja na tragédia de Borba ou num supermercado a fazer compras para o Banco Alimentar.

Mas não tenho dúvidas de que Marcelo já fez mais pelos sem-abrigo que vivem em Portugal do que dezenas de campanhas bem intencionadas. Quando um país inteiro vê o seu Presidente a abraçar uma causa tão nobre é impossível ficar insensível ao drama de tantas pessoas. Há muitos anos os intelectuais espalhavam a teoria que não era com esmolas que se resolviam os problemas dos pobres, mesmo que estes estivessem com o estômago vazio. O professor catedrático Marcelo pensa diferente e ainda bem. Além de dar um grande conforto a todos aqueles que vivem nas ruas ou que têm uma situação económica deplorável, o Presidente dá o seu exemplo, ajudando muitas pessoas a fazer o mesmo. São pessoas que precisam de ajuda e se não têm cana para pescar precisam do peixe para viver.

Mas não é só com os sem-abrigo que Marcelo se preocupa: aquando da tragédia dos incêndios do ano passado, o Presidente fez tudo o que estava ao seu alcance para ajudar as vítimas dos fogos. Além de lutar para que as vítimas tivessem ajuda do estado, Marcelo deu-lhes o conforto de que tanto precisavam. O Presidente humanizou o cargo e hoje as pessoas sentem que ele não as abandona. É certo que nunca se tinha visto nada igual na presidência, basta olhar para o passado para percebermos como os presidentes estavam distantes do povo, e que por isso Marcelo receba tantas críticas.

Eu prefiro um Presidente que não deixa as tragédias esfumarem-se no tempo a alguém que tem mais pose de Estado mas olha para o país a partir do Palácio de Belém. Se se recandidatar, Marcelo terá a maior votação de sempre. O povo não se esquece do Presidente humanista.