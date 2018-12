Morreu o vocalista dos Buzzcocks, Pete Shelley, aos 63 anos. O cantor terá morrido na sequência de um ataque cardíaco, avança a BBC.

A banda lamentou a morte do cantor através de uma publicação feita no Twitter: Era "um dos compositores mais influentes e prolíficas do Reino Unido e co-fundador da banda original de punk Buzzcocks", lê-se.

À BBC, a agente da banda disse que o vocalista morreu hoje, na Estónia, onde estava a viver nos últimos tempos.

Pete Shelley wrote perfect three minute pop songs. The soundtrack to being a teenager. You’ll be missed Pete but you’ll be remembered for a long long time for your brilliant music https://t.co/bt03fGbcgd