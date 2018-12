O treinador do Benfica, Rui Vitória, esteve no podcast ‘Conversas à Benfica’, pouco tempo depois de ter passado por uma fase incerta no clube, por não saber se ficaria, ou não, a comandar a equipa.

“Aceito que num ou outro jogo não tenha estado muito bem, mas de um jogo não se pode fazer o todo”, disse o treinador durante a conversa.

Além disso, Rui Vitória voltou a dizer que o Benfica tem de permanecer unido, independentemente de tudo o resto: “Os adversários não podem apenas pestanejar ou estalar um dedo e sentir que nos desunem com esta facilidade”.

“A maior vitória que lhes podemos dar é esta desunião. Eu também sei o que é estar na bancada e viver um jogo da bancada”, acrescentou o técnico das águias, num excerto divulgado esta quinta-feira.

A conversa será transmitida esta sexta-feira na íntegra.