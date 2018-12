Embora as histórias de experiências extraconjugais se multipliquem, a terapeuta sexual, Tammy Nelson, em declarações à publicação The Business Insider, explicou que existem apenas dois tipo de traição.

Uma das formas de traição é denominada 'Caixa de Pandora', situação em que um dos parceiros trai como forma de acabar com a relação invés de apenas se confrontar o companheiro. Um tipo de traição mais comum nas mulheres, uma vez que estas utilizam o adultério como forma de marcar uma posição.

“Sabem que se forem apanhadas, isso irá causar o fim rápido daquele relacionamento. O que de um modo um pouco distorcido acelera e facilita o processo”, explicou.

A forma mais utilizada pelos homens funciona como forma de preencher algo que a vida não lhes dá. Ou seja, um dos parceiros pode considerar que falta algo no relacionamento, quer sexual ou emocional, e ter vontade de o compensar através de uma conexão ilícita com medo de abordar a questão com o companheiro.