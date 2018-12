O Governo aprovou, esta quinta-feira, a criação do Sistema Nacional de Alerta e Aviso.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, citado pela Lusa, o Sistema Nacional de Alerta e Aviso está previsto na Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva. “Este regime vai assegurar, de forma eficaz, a partilha de avisos e alertas entre os diversos agentes de proteção civil e a sua divulgação à população”, lê-se na nota.

A ANPC vai receber, através deste aviso, “as informações no âmbito da monitorização do risco e, sempre que se justifique, emite avisos à população e alertas especiais aos agentes de proteção civil, de modo a reforçar as medidas preventivas para a segurança de pessoas e bens, face à iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe", refere o comunicado.

Assim, a ANPC vai passar a enviar a todos os cidadãos que se encontrem nas zonas de risco mensagens de telemóvel quando for declarado o nível mais elevado de alerta.