Pelo quarto ano, a iniciativa “Heat the Street – streetwear your jacket” propõe encher a avenida da Liberdade com um estendal de casacos. O objetivo? Dar a quem não tem possibilidade um inverno mais quente.

O convite fica feito: no próximo dia 15 de dezembro pegue nos casacos, cachecóis, luvas ou gorros que já não usa e pendure-os no estendal gigante que vai estar montado na Avenida da Liberdade. O evento decorre entre as 14h00 e as 0h00.

Durante o evento, os sem-abrigo e as pessoas com dificuldades financeiras podem levar as peças doadas e que mais falta lhe fizerem.

Este ano a organização quer “dar resposta aos apelos de várias famílias que procuravam peças de roupa quente para os filhos” e, para isso, criou também o Heat the Street Júnior, uma zona que será destinada a roupa para crianças.