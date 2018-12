Não é todos os dias que os fãs de futebol têm a oportunidade de ver um golo marcado para lá do meio campo. Aconteceu esta quarta-feira, na Liga escocesa, quando Adam Hammill, perto da linha do meio campo, chutou e abriu o marcador logo aos seis minutos.

O momento do jogo depressa se tornou viral nas redes sociais.

No entanto, e apesar da espetacularidade do golo, o St Mirren, onde joga Hammill, não saiu vencedor da partida. O jogo contra o Hibernian acabou com um empate a dois golos.