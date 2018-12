Os nomeados para a 76.ª edição dos Globos de Ouro foram conhecidos esta quinta-feira, precisamente um mês antes da gala organizada pela Hollywood Foreign Press Association se realizar. O evento deste ano vai ser apresentado pelos atores Sandra Oh – que está também nomeada para Melhor Atriz de Drama na série “Killing Eve” – e Andy Samberg.

We are pleased to confirm that Andy Samberg and Sandra Oh will be co-hosting this year’s 76th #GoldenGlobes! pic.twitter.com/H4ktWJ0jvk — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 5 de dezembro de 2018

O filme em que Bradley Cooper se estreou na realização é um dos que junta mais nomeações. “A Star Is Born”, com Lady Gaga e Bradley Cooper como protagonistas, está nomeado para as categorias de Melhor Drama, Melhor Realizador, Melhor Atriz de Drama, Melhor Ator de Drama e Melhor Canção com o tema “Shallow”

Também o Bohemian Rhapsody, que conta a história de Freddy Mercury, entra na categoria de Melhor Drama e o ator principal, Rami Malek, está na corrida para Melhor Ator de Drama.

Spike Lee, realizador de “BlacKkKlansman”, foi também distinguido pelo filme quer como Melhor Realizador, quer como Melhor Drama e como Melhor Ator de Drama, pela prestação de John David Washington.

No que toca aos filmes de animação, “Incredibles 2” e “Ralph Breaks the Internet” estão entre os nomeados numa lista que inclui também “Isle of Dogs”, “Mirai” e “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Ao nível das séries, “Homecoming” e “The Americans” lideram as nomeações na categoria de Drama, enquanto “The Marvelous Mrs. Maisel” é a série com mais nomeações na categoria de Comédia.

“Homecoming” está nomeado para Melhor Série de Drama, Melhor Atriz de Drama (Julia Roberts) e Melhor Ator de Drama (Stephan James), as mesmas categorias em que “The Americans” foi nomeado, com as prestações de Keri Russel e de Matthew Rhys. Já “The Marvelous Mrs. Maisel” está nomeada para Melhor Comédia ou Musical, Melhor Atriz de Comédia ou Musical (Rachel Brosnahan) e Melhor Atriz Secundária (Alex Bornstein)

Na categoria Melhor Mini-Série ou Filme Produzido para a Televisão, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” lidera a corrida com nomeações para Melhor Ator para Darren Criss, Melhor Atriz Secundária para Penelope Cruz e Melhor Ator Secundário para Edgar Ramirez.