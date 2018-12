A aprovação da Lei de Bases da Saúde foi adiada. Apesar de a ministra da Saúde, Marta Temido, ter estado no Conselho de Ministros para se pronunciar sobre esta matéria, a versão da lei apresentada – que vai ser remetida para a Assembleia da República para ser debatida – acabou por não ser votada.

Fonte do gabinete da ministra disse ao Público que a lei foi debatida no Conselho de Ministros, mas haviam “ainda pequenos ajustes a realizar” e, por isso, esta continua em “circuito legislativo”. “Oportunamente serão prestados mais esclarecimentos”, adiantou a mesma fonte.

Tiago Antunes, secretário do Estado da Presidência do Conselho de Ministros, em conferência de imprensa, afirmou que “o compromisso do governo é apresentar uma lei de bases à Assembleia da República no final do ano”, acrescentando que esta "é uma lei em que estamos a trabalhar e o compromisso será cumprido”.