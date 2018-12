A par do projeto de lei sobre procriação medicamente assistida que previa a possibilidade dos filhos conhecerem a identidade dos dadores, que foi aprovado, o Bloco de Esquerda levou hoje à discussão um projeto de lei referente à gestação de substituição.

O BE pediu que o projeto baixasse à comissão de saúde sem votação, para evitar o chumbo. Segundo o "Expresso", "os deputados do PSD estão desconfortáveis em aprovar uma lei que dá à gestante o direito de ficar com o bebé".

No documento, o Bloco de Esquerda propõe que a gestante se possa arrepender até ao momento do registo do bebé.