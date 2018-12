Esta quinta-feira foi revelada a causa da queda do helicóptero onde viajava o dono do Leicester e, de acordo com o relatório - realizado pelo Air Accidents Investigation Branch -, os pedais do cockpit não se encontravam em contacto com o rotor da cauda, o que fez com que o helicóptero girasse de forma descontrolada antes de cair.

Vichai Srivaddhanaprabha era o dono do Leicester e um dos homens mais ricos da Tailândia, e morreu no dia 27 de outubro na sequência da queda do helicóptero onde seguia. Além do empresáro, também dois dos seus funcionários morreram, bem como o piloto a sua namorada.

O aparelho caiu num parque de estacionamento perto do estádio do Leicester.