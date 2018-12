Os projetos de lei sobre procriação medicamente assistida que estiveram hoje em discussão no Parlamento foram aprovados pelos deputados, baixando à comissão de saúde.

Depois do impasse criado pelo acórdão do Tribunal Constitucional em Abril, os deputados dão agora luz verde para que as pessoas nascidas com recurso a dadores possam conhecer a sua identidade civil. A lei voltará por isso agora a vigorar.

Não-anonimato não é impeditivo

A diretora do serviço de Medicina de Reprodução do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Teresa Almeida Santos, não acredita que a possibilidade de conhecer a identidade dos dadores possa vir a ser um problema. “Estou convicta de que a grande maioria das pessoas que recorria a gâmetas doados vai continuar a recorrer, independentemente da garantia do anonimato ou não. Não serão todos, mas a maioria sim”.

Para a especialista, que é também presidente da Sociedade Portuguesa da Medicina da Reprodução, a questão coloca-se, sim, aos dadores: “Naturalmente, vai haver menos dadores, pelo menos numa fase inicial, que foi o que aconteceu também nos outros países. Contudo, na minha experiência no CHUC, os dadores que temos em processo de dádiva e aqueles que já doaram e a quem dissemos que neste período transitório poderia não estar assegurado o anonimato, todos optaram por manter as dádivas”, explica ao i Teresa Almeida Santos.

A decisão de recorrer a um dador, quando é tomada pelos futuros pais, já foi muito refletida, “a par de acompanhamento psicológico”, diz a obstetra. Por isso, na sua visão, o facto de “a pessoa poder vir a conhecer a identidade civil do dador não demove os pais dessa ideia, até porque a vontade é muito forte”. Além disso, lembra Teresa Almeida Santos, a pessoa só irá conhecer a identidade civil do dador se os pais revelarem que é fruto de uma doação.

Questionada quanto à possibilidade de arrependimento da gestante até ao registo do bebé (como defende a proposta do BE) poder levar os casais em análise no Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida a desistirem da solução, Teresa Almeida Santos recorda que “a lei que existia implicava que a gestante fosse alguém conhecido do casal – uma mãe, uma irmã, uma amiga. Ora, essas pessoas não se vão arrepender”, acredita.

Para a especialista, é preciso que se esclareça bem famílias e dadores. Quanto aos últimos meses, Teresa Almeida Santos descreve que têm “sido muito difíceis para as pessoas, que normalmente já estão muito ansiosas nestes processos”. “É muito complicado ver que as coisas se arrastam e não há respostas à vista. E para os profissionais também, que têm de se multiplicar em explicações”, lembra.

De resto, a médica garante que nos últimos meses, no CHUC, as mulheres que têm decidido recorrer a PMA não têm sido impedidas. “Até porque a lista de espera de gâmetas no banco público é superior a um ano, por isso vamos pondo as pessoas sempre em lista de espera”. Não teve, também, conhecimento de nenhum tratamento, depois do acórdão do TC, que tenha sido interrompido, apesar de admitir que “possa ter havido alguns casos de embriões congelados que possam não ter sido transferidos por não ter sido possível contactar os dadores”.