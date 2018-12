O presidente do grupo parlamentar do PS, Carlos César, defendeu esta quinta-feira que devem existir medidas sancionatórias para práticas fraudulentas de deputados. O também presidente do PS assegurou aos jornalistas que se as situações noticiadas de falsas presenças ocorressem no PS, então, os deputados não teriam lugar no seu partido.

" Nos casos em que os deputados têm comportamentos fraudulentos, que felizmente são poucos, entendo que não pode deixar de haver alguma atitude sancionatória. Se se colocasse no nosso caso alguma das situações de que tenho ouvido falar, acho que essas pessoas não tinham o direito de permanecer no âmbito do Grupo Parlamentar do PS", defendeu Carlos César, no final da reunião da bancada socialista.