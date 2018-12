Apesar de o acordo de desnuclearização assinado com os EUA, a Coreia do Norte decidiu testar novos mísseis de longo alcance.

As imagens, que foram reveladas pela estação televisiva norte-americana CNN , mostram bases de mísseis que nunca foram reconhecidas pelo governo norte-coreano.

"Estamos a seguir muito de perto a Coreia do Norte, mas não podemos discutir assuntos dos serviços secretos", lê-se na nota emitida pelo departamento de Defesa dos EUA.

Recorde-se que, em junho, Kim Jong-Un e Donald Trump assinaram um acordo com contemplava “a completa desnuclearização da península da Coreia". O líder norte-coreano comprometeu-se a fechar as bases de testes que existiam no território.