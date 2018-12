Foram cerca de dez mil dólares – mais de oito mil euros – em guitarras que Miley Cyrus perdeu na sequência de um assalto ao armazém onde guardava o material.

O armazém onde a cantora guardava as guitarras fica no vale de San Fernando, em Los Angeles. Segundo avança o TMZ, o local foi invadido por assaltantes que levaram com o material. O assalto terá acontecido durante o mês de outubro e não se sabe como é que os ladrões entraram.

Inicialmente, Miley Cyrus não se apercebeu que as guitarras tinham sido roubadas e chegou a pensar que os instrumentos tinham sido emprestados a familiares.

Este não está a ser uma altura fácil para a cantora que também perdeu a casa na sequência dos incêndios florestais que assolaram o Estado da Califórnia.