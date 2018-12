E porque uma nutrição equilibrada é o nosso melhor aliado, o ideal é assegurarmos a ingestão de alimentos ricos principalmente em vitamina A. No topo da minha lista estão alguns e entre eles a rica da cenoura, repleta de benefícios para a saúde, algumas das principais razões para comê-las com mais frequência, especialmente quando são frescas e orgânicas.

• Fonte de cálcio, magnésio e ferro

• Hidrata pele e cabelos

• Fonte de vitamina A, B e C

• Estimula o sistema imunológico

• Fortalece os dentes e ossos

• Combate gases

• Protege contra o envelhecimento

Para a receita desta semana inspirada num clássico dinamarquês o Smørrebrød …. Uma receita prática e gostosa e que nos conforta em qualquer altura do ano e que contribuem para aquele glow que adoramos.

INGREDIENTES

Um kg de cenouras

Sumo de uma laranja

Espiga de tomilho

Espiga de rosmaninho

Um dente de alho

Azeite extra virgem

Sal do mar qb

Pimenta preta de moinho qb

Um copo de cogumelos grosseiramente cortados

Pão de centeio puro

MÉTODO

Pré-aqueça o forno a 180º.

Num tabuleiro de ir ao forno disponha as cenouras previamente descascadas. Regue com azeite, alho,

Rosmaninho e tomilho. Tempere a gosto com sal e pimenta.

Envolva tudo delicadamente e coloque no forno durante 35 a 40 minutos. Entretanto, saltei os cogumelos com azeite e tempere. Retire as cenouras do forno que pretende usar e passe liquidificador, ajuste de azeite e sumo de uma laranja (ajuste de acordo com a quantidade de cenoura usada) as restantes cenouras conserve para uma sopa. Barre o pão de centeio com o patê de cenoura, coloque os cogumelos – eu adoro regar com mais azeite e temperar com sal.