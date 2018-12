Cristiano Ronaldo recusou o convite da Federação espanhola para regressar ao Santiago Bernabéu, para assistir ao jogo da final da Taça Libertadores, no próximo domingo.

A entidade espanhola queria juntar no mesmo palco Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, mas só argentino aceitou o convite.

O desportivo espanhol As tinha avançado, esta terça-feira, que o jogador português tinha pedido bilhetes para assistir ao jogo entre as duas equipas argentinas River Plate e Boca Juniors, mas agora o mesmo jornal adiantou que, afinal, Cristiano Ronaldo não vai ao estádio em Madrid.

Fonte próxima do jogador explicou que Ronaldo "ainda não está preparado para voltar ao Bernabéu. A relação com o Real Madrid ficou fragilizada com a saída para a Juventus".

Por outro lado, continuou a mesma fonte, “Cristiano ficaria contente por assistir ao jogo, por aceitar o convite da Federação e por desfrutar do jogo na tribuna com Messi, mas infelizmente desta vez não poderá ser".