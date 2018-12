Ciclo de descidas nos combustíveis parece estar a chegar ao fim, o preço deve voltar a aumentar na próxima semana.

O barril de barril de petróleo volta a subir nos mercados internacionais, sendo por isso expectável a subida.

Fonte do setor adiantou à SIC que o gasóleo deverá subir meio cêntimo e a gasolina um cêntimo.

A tendência de diminuição do preço dos combustíveis começou no início de outubro, sendo que a gasolina ficou 18 cêntimos mais barata, enquanto a redução no gasóleo foi de 12 cêntimos.