"Matar dois coelhos de uma cajadada só" e "a curiosidade matou o gato" são apenas duas das expressões que usamos no dia-a-dia que têm animais como protagonistas. Podemos não nos aperceber nem pensar nisso, mas a verdade é que subjacente têm ideias negativas.

Por isso, uma das associações de defesa animal mais conhecidas internacionalmente, a PETA, dedicou um tweet ao assunto, apelando à criatividade para que as expressões ganhem um sentido mais positivo.

Words matter, and as our understanding of social justice evolves, our language evolves along with it. Here’s how to remove speciesism from your daily conversations. pic.twitter.com/o67EbBA7H4