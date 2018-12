Cobertura tecnológica, investimento e emprego são as palavras de ordem da Altice Portugal para as zonas de menor densidade populacional. Esta tem sido a estratégia levado a cabo pela operadora de uma forma transversal, assente no conceito de proximidade e de responsabilidade social. A pensar nisso, o comité executivo da empresa reúne-se hoje e quinta-feira na região de Trás-os-Montes que vai ser alvo de um investimento de vários milhões de euros. “Levar as novas tecnologias a todo o território é fundamental para aumentar a inclusão digital, o acesso a serviços avançados e o desenvolvimento social, e este é um caminho que a Altice Portugal vai seguir”, revela. É muito mais seguro, reconfortante, mas, principalmente eficaz gerir uma grande empresa em Portugal conhecendo bem o território, as suas adversidades, bem como os anseios e ambições das diferentes comunidades regionais. Além disso, a Altice Portugal pauta-se por uma cultura de inclusão e mitigação das desigualdades, por isso mesmo leva serviços e investe em todo o território, sem discriminações, combatendo as assimetrias regionais e promovendo a igualdade de oportunidades e de acesso”, diz ao i, Alexandre Fonseca.

Bragança, Vimioso, Mirandela, Chaves, Vila Real e Viseu são os concelhos visitados pelo comité para realizarem um conjunto de iniciativas nas áreas da inovação, tecnologia, proximidade e responsabilidade social. “Esta será a segunda vaga de um investimento que já iniciamos há 3 anos a esta parte, contudo será completamente decisivo para um salto quantitativo e qualitativo de fixação de pessoas e empresas, decisivo para o desenvolvimento económico e social desta região”, revela o CEO.

Em quatro anos, a operadora investiu mais de 1500 milhões de euros em Portugal, sendo que mais de 1/3 desse investimento foi feito em infraestruturas de Comunicações em todo o país, incluindo as Regiões Autónomas.

Em Vimioso vai ser assinado um protocolo que tem por objeto capacitar o parque ibérico Pinta com fibra ótica, bem como o reforço de cobertura de fibra ótica no parque industrial do Vimioso. Já em Bragança vão ser estabelecidos protocolos com o município e com o Instituto Politécnico de Bragança. “O primeiro tem por objeto a expansão da cobertura de fibra ótica na autarquia e o segundo, entre a Altice Labs e o IPB, visa promover a captação e retenção de talento na região, bem como o desenvolvimento de projetos académicos de interesse público ou de negócio que dinamizem a economia regional”, diz a empresa.

O mesmo exemplo é seguido em Mirandela e em Chaves, onde vão ser apresentados os projetos de expansão da rede de fibra ótica nestes dois concelhos. Também previsto está a assinatura de uma parceria estratégica entre a PT Empresas, a Altice Labs e o Régia-Douro, com vista ao apoio de startups, promoção de empreendedorismo e inovação, nomeadamente nas áreas das telecomunicações, comunicações eletrónicas, soluções cloud, tecnologias/sistemas de informação e nos serviços de business process outsourcing.

A última paragem deste comité executivo será em Viseu com a inauguração do primeiro polo da Altice Labs. Tal como o SOL avançou, trata-se do primeiro passo para descentralizar os seus serviços com a inauguração de um polo em Viseu. “Esta aposta vai ao encontro do nosso compromisso que é de ter polos regionais. É uma descentralização a partir de Aveiro”, referiu ao SOL, Alcino Lavrador, diretor-geral da Altice Labs, o centro de inovação do grupo.

Uma iniciativa aplaudida pela autarquia. “É a primeira vez que sai de Aveiro para criar um polo fora de portas e essa escolha recaiu em Viseu, o que tem um significado especial para uma cidade que tem vindo a atrair e a fixar talento”, referiu ao SOL.