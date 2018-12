O Sporting venceu o prémio “clube do ano em crise” atribuído pela revista inglesa de futebol 'Four Four Two'.

A publicação desportiva atribui anualmente os melhores do futebol na sua edição de dezembro.

"Como o Trump Português não conseguiu tornar o Sporting grande de novo", escreveu a revista no título, fazendo uma comparação entre Bruno de Carvalho e Donald Trump.

A peça é ainda ilustrada com uma fotografia em que a ‘Juve Leo’ aparece, no jogo frente ao Benfica, a atirar para dentro de campo uma série de tochas para junto de Rui Patrício.

"Quatro treinadores, uma derrota na final da taça de Portugal e um aterrorizante ataque à Academia que levou vários jogadores a rescindirem os seus contratos — não foi exatamente um grande ano para o Sporting”, justifica a revista para a atribuição do prémio.

Entre as várias distinções feitas pela 'Four Four Two', destacam-se a atribuição de “super estrela” ao avançado francês do PSG Kylian Mbappé, ou ainda o pontapé de bicicleta de Gareth Bale, do Real Madrid, na final da Liga dos Campeões frente ao Liverpoool como o melhor golo do ano.