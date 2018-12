O Luxemburgo deverá tornar-se no primeiro país do mundo a ter os transportes públicos grátis para toda a gente.

A Cidade do Luxemburgo está a passar por uma das piores crises de congestionamento do mundo, uma vez que na capital do país vivem cerca de 110 mil pessoas e outras 400 mil se deslocam diariamente para os seus postos de trabalho na cidade. Muitas pessoas chegam, todos os dias, de França, Bélgica e Alemanha.

De acordo com um estudo citado pelo Guardian, em 2016, quem teve de conduzir no trânsito na capital do Luxemburgo passou cerca de 33 horas dentro do seu veículo devido ao congestionamento do mesmo.

Esta medida vai ser testada já no próximo ano e, portanto, a partir de 2020 deixará de ser necessário pagar bilhete para utilizar os transportes que o país oferece.

O Governo diz que a medida terá custos, mas que ainda assim serão poupados milhares de euros na presença de fiscais e funcionários nas bilheteiras.