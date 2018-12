Como no mural que imortalizou o beijo entre Mikhail Gorbatchov e Erich Honecker em Berlim, o artista brasileiro Yuri Sousa resolveu pintar num muro de Maracanaú, na região de Fortaleza, a mesma cena com outros dois protagonistas: Donald Trump e Jair Bolsonaro. Concluído a 25 de novembro, o mural foi agora apagado, com tinta azul.

“Desconfio de quem possa ter sido”, disse citado pela “Folha de São Paulo” o artista conhecido no meio da arte urbana como Bad Boy Preto. E que não se inspirou naquele mural, mas num outro que tinha já sido inspirado nele. “Vi uma vez um desenho de Putin [beijando Trump]. Associei o Bolsonaro e o Trump, pensei no que eles falavam, nas críticas à homossexualidade, e veio a ideia. Foi uma maneira de criticar.”

Agora que o seu mural foi apagado, o artista de 21 anos recorda ter-se apercebido de que era filmado enquanto o pintava. O episódio já levou a prefeitura de Maracanaú, a quarta cidade mais populosa do Ceará, a emitir um comunicado em que garante não ter nada a ver com o ocorrido.