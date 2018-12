George W. Bush encerrou os discursos nas cerimónias fúnebres em honra do seu pai, o antigo presidente George W.H.Bush, com adeus emotivo.

"Ele mostrou-me o que significa ser um presidente que serve [o seu país] com integridade, que lidera com coragem e age com amor pelos cidadãos do nosso país", afirmou Bush.

"Quando os livros de história forem escritos, dirão que George H. W. Bush foi um grande presidente dos Estados Unidos", disse o antigo presidente, reforçando ainda, sem conseguir conter as lágrimas, que Bush foi "o melhor pai que um filho e uma filha poderiam ter".

Recorde-se que George W.H. Bush, que morreu na passada sexta-feira aos 94 anos, foi o 41º presidente dos Estados Unidos da América. O seu filho foi o 43º.