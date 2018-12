Em 2019, o festival de música Super Bock Super Rock vai regressar à Herdade do Cabeço da Flauta, junto à praia do Meco, em Sesimbra, para celebrar os 25 anos de existência. O primeiro cabeça de cartaz será anunciado esta quinta-feira.

Recorde-se que na edição de 2015, o Super Bock Super Rock mudou-se para o Parque das Nações, em Lisboa, local onde têm decorrido as últimas três edições do evento. Em declaraçãões ao Público, o promotor Luís Montez revelou que "a ideia será continuar [nas próximas edições] com o festival no Meco".

No próximo ano, o festival vai decorrer nos dias 18,19 e 20 de julho.