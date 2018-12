Um homem foi detido por tráfico de estupefacientes e branqueamento, crimes faziam parte de um esquema que terá lesado o Serviço Nacional de Saúde em meio milhão de euros, anunciou a Polícia Judiciária.

Além da detenção do homem, de 28 anos, outras seis pessoas foram constituídas arguidas, também acusadas da prática dos crimes de tráfico de estupefacientes.

A informação foi divulgada pela Polícia Judiciária, através de comunicado, que deu conta de uma operação que envolveu ainda sete buscas domiciliárias e quatro não domiciliárias, nas quais foi apreendida "diversa documentação e material relacionado com a atividade criminosa em investigação".

A PJ referiu ainda que "a investigação prossegue no sentido de determinar, com rigor, todas as condutas criminosas e o seu alcance, bem como apurar o total do prejuízo causado ao Estado Português através do desvio de medicamentos".

“O montante até agora apurado do prejuízo causado ao Estado cifra-se em cerca de meio milhão de euros, mas estima-se que ultrapasse largamente este valor”, lê-se no comunicado.

A operação foi levada a cabo pela PJ, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, e contou com a colaboração do Ministério da Saúde.

O homem de 28 anos detido pelas autoridades será presente a tribunal para primeiro interrogatório.