Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta quarta-feira está prevista chuva fraca e céu nublado em todo o país, que se tornará gradualmente muito nublado na região norte e no litoral da região centro a partir da tarde. É ainda esperado um intenso nevoeiro no início da manhã.

Em Lisboa, o IPMA prevê céu pouco nublado e vento franco. No Porto, existe possibilidade de aguaceiros a partir do final da tarde.

Segundo o IPMA, está ainda prevista uma descida da temperatura máxima na generalidade do território continental. As máximas vão variar entre os 17 graus, no Porto, e os 13 graus, em Faro.

As temperaturas mínimas vão atingir os 3 graus, em Bragança, e os 10 graus, em Faro.