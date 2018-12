“Ainda tenho um pequeno síndrome de impostor, nunca desaparece”, confessou Michelle Obama, numa escola para alunos desfavorecidos, em Londres. A ex-primeira-dama admitiu que mutas vezes não acredita em si própria e duvida que hajam motivos para que as pessoas a levem a sério.

Michelle está a promover o livro de memórias, em Londres, e foi nesse âmbito que acabou por fazer a confissão. "É tipo, 'estão mesmo a ouvir-me?' Nunca desaparecer esse sentimento de não saber se o mundo me deve levar a sério. Sou apenas Michelle Robinson, a menina do sul de Chicago que andou na escola pública", disse.

Num segundo momento, já no Royal Festival, Michelle voltou a transmitir a mesma mensagem enquanto conversava com a autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. “Se dou às pessoas esperança, há uma responsabilidade”, afirmou Michelle justificando a decisão de partilhar as suas inseguranças.