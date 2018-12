Massimiliano Mirabelli, ex-diretor desportivo do Milan e um dos responsáveis pela contratação do português ao FC Porto, em 2017, não tem dúvidas de que André Silva será "em poucos anos um dos melhores jogadores do mundo".

"Todas as minhas compras vão trazer lucro ao Milan. André Silva foi muito criticado, mas sabíamos que ia ser um jogador importante, tínhamos de esperar por ele. Chegou de Portugal para um grande e importante clube. Em poucos anos, será um dos melhores do mundo. Se o Sevilha o comprar, o Milan terá um lucro imediato de 15 milhões de euros", referiu à imprensa italiana.

Recorde-se que, em 2017, os rossoneri pagaram ao FC Porto 38 milhões de euros pelo jovem avançado português, que se transferiu no último defeso para o Sevilha.

O clube andaluz já havia, de resto, infromado que pretende acionar a cláusula de opção de compra do passe de André Silva.

Depois de uma passagem pouco feliz em Itália, André Silva tem estado no centro das atenções em solo espanhol. Em 18 jogos pelo clube da andaluzia, atual segundo classificado da liga espanhola, André Silva soma oito golos e é o terceiro melhor marcador do campeonato.