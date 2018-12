Em declarações à agência Lusa, o diretor-geral dos Serviços Prisionais, Celso Manata, disse que o motim já foi controlado, tendo ficado a situação resolvida pelas 20h00 desta terça-feira, informando que os reclusos já se encontravam nas suas celas.

O responsável expliocou ainda que não foi necessário recorrer ao Grupo de Intervenção de Segurança Prisional (GISP) que, entretanto foi ativado, como é normal acontecer em situações de emergência como esta.

Ao SOL, fonte do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional, Júlio Rebelo, disse que as motivações por detrás do motim estão relacionadas com o cancelamento das visitas.