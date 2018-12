Um lightsaber identificado como tendo sido usado por Mark Hamill, ator que dá vida a Luke Skyawalker, durante as gravações da saga Star Wars está a ser leiloado na Internet. No entanto, o ator já veio alertar os fãs para o facto de, durante a rodagem dos filmes, ter usado “imensos” lightsabers.

“Aviso: Não houve UM lightsaber que eu tenha usado no filme, mas sim imensos, IMENSOS, tanto para mim como para o meu duplo”, escreveu Hamill no Twitter, esta terça-feira.

Be Advised-There was no ONE lightsaber I used in the films, but many, MANY, both for myself & my stunt-double. Multiple duplicate back-up props are commonplace during production-When the handle ridges were cutting my hands, they even made a few w/ soft sponge ridges! #BuyerBeware https://t.co/C6Tv4TGIPy