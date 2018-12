Na antecipação a cada ano, a revista “Politico” elege uma turma de 28 figuras que irão ter um papel decisivo na vida europeia no ano seguinte. A artista plástica portuguesa Joana Vasconcelos, “A Valquíria” (cognome que lhe dá a “Politico”), integra a turma do ano 2019, capitaneada pelo líder da extrema-direita italiana, Matteo Salvini. No número 6, Vasconcelos vê o seu talento para a grandiloquência conferir-lhe mais um destaque internacional.

No perfil que traça da artista portuguesa, a "Politico" destaca que o seu trabalho tem sido descrito como barroco, pop, surrealista, feminista e com raízes na tradição do artesanato português, dos têxteis à cerâmica, passando pelo metal. "Isso nem faz qualquer diferença", diz Vasconcelos, de 46 anos, acrescentando que "o que importa é que consigo comunicar com pessoas em todo o espaço europeu. É isso o que me interessa."

No questionário que lhe fez a "Politico", é-lhe pedido que nomeie uma pessoa que Vasconcelos admira, e a escolha da artista recai sobre o Papa Francisco. "Eu admiro muito o Papa. O que o Papa está a tentar fazer, no seu esforço ecuménico de aproximar todas as comunidades, devia ser reproduzido em todo o lado, pelas várias religiões." Além do sumo pontífice, Vasconcelos nomeia ainda o Dalai Lama, Karl Lagerfeld e os U2, tendo em conta as posições que têm defendido em relação ao futuro da Europa.

Há cerca de um mês, e depois da polémica com a demissão de João Ribas, o anterior director artístico de Serralves, Joana Vasconcelos voltou a ser notícia, ao ser confirmado que a exposição da artista, que teve 640 mil visitantes no Guggenheim Bilbau vai estar no Porto a partir de fevereiro.

Trata-se do estranho caso de uma exposição de sucesso que ninguém assumiu ter programado e cuja realização não estava sequer confirmada oficialmente. Entretanto, e depois já de ter havido uma audição parlamentar para tentar apurar os factos que levaram a saída de Ribas, o Museu de Arte Contemporânea de Serralves confirmou que ia mesmo receber a mostra de Vasconcelos que está no Guggenheim Bilbau. "I'm Your Mirror", e que estará patente de 14 de fevereiro a 24 de junho de 2019.