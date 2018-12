É uma daquelas situações que entra instantaneamente para os vídeos de insólitos e rapidamente se torna viral nas redes sociais. Aconteceu nas divisões regionais da Argentina, no encontro entre a Juventud Unida de Gualeguaychú e o Defensores de Villa Ramallo.

Ao tentar repor a bola em jogo, o guarda-redes do Defensores chutou diretamente contra um adversário. A bola encaminhou-se então de forma caprichosa para a baliza, mas não entrou devido à ação de... um cão: o animal havia entrado no campo no momento em que o guarda-redes se preparava para pontapear a bola e acabou por fazer uma "defesa" estrondosa.

A jogada, é preciso referi-lo, já estava invalidada pelo árbitro, que considerou faltosa (obstrução) a ação do jogador da Juventud Unida. Não deixa de ser, ainda assim, um momento delicioso.

Veja aqui: