O Presidente da República vai visitar oficialmente a China em abril de 2019. Marcelo Rebelo de Sousa aceitou hoje o convite enderaçado pelo seu homólogo chinês, Xi Jinping, que iniciou hoje uma visita de dois dias a Portugal.

O chefe de Estado fará coincidir a sua deslocação à China com a realização do segundo Fórum Uma Faixa e Uma Rota que reunirá os chefes de Estado e de governo que aderiram a esta iniciativa da China de cooperação internacional, da qual Portugal passará a ser o segundo país do Sul da Europa a fazer parte.

Focando os laços históricos entre os dois países, ambos os presidentes garantiram que os mesmos permitirão aprofundar a cooperação daqui para o futuro, com "amplos consensos" e uma "parceria estratégica-global", nas palavras de Xi Jiping.

O Presidente chinês, vem assinar 19 memorandos de entendimento com Portugal, incluindo alguns no âmbito da iniciativa Uma Faixa e Uma Rota.

Para Xi, Portugal tem todas as vantagens para se transformar num "ponto de ligação e entre a rota marítima e a terrestre" da Seda, que irá ligar os confins da China ao centro da Europa.

Entre 2010 e 2016, Portugal tornou-se o sétimo maior destino de investimento chinês na Europa, com 5,7 mil milhões de euros, o segundo maior em termos per capita, a seguir à Finlândia.