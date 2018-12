Lisboa sobre rodas. Cidade das sete colinas é um bom investimento

O crescimento do uso de bicicletas elétricas partilhadas e a enchente das ciclovias abriu o olhos das startups que apostam em novas formas de mobilidade. No mundo das trotinetes elétricas partilhadas, a Lime foi a primeira a ver em Lisboa um bom investimento, mas a concorrência promete ser muita. Este mês, a MyTaxi lançou as trotinetes Hive, mas segundo o vereador Miguel Gaspar, são mais de 13 as empresas interessadas. O i dá-lhe a conhecer algumas delas