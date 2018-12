O Brasil bateu recordes de produção de petróleo e gás natural em outubro.

De acordo com o Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural de outubro, elaborado da Agência Nacional do Petróleo brasileira, a produção de petróleo aumentou 5,2% face a setembro, mas registou uma descida de 0,5% face ao mesmo mês do ano passado, com cerca de 2,6 milhões de barris por dia.

Números altos que também se verificaram na produção de gás natural, com o Brasil a produzir cerca de 117 milhões de metros cúbicos, o que representa uma subida de 3,7% face ao registado no mês anterior e um crescimento de 2,1% se compararmos estes números com os registados no mesmo mês do ano passado.

"A produção de petróleo e gás natural no Brasil foi de aproximadamente 2.614 mil barris por dia e 117 milhões de metros cúbicos por dia, respetivamente, totalizando cerca de 3.350 mil barris de óleo equivalente por dia", lê-se no boletim.